Тюмень, , 21:37 — REGNUM

В Тюмени прокуратура начала проверку по факту отказа медиков принять пациентку с отёком лёгких. Об этом журналистам заявили в областном надзорном ведомстве.

Врач (cc) George Hodan

При наличии каких-либо оснований ведомство примет соответствующее решение, отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа утром сотрудники одного из медцентров не приняли девушку с отёком Квинке. Они заявили, что их смена завершилась.

Помощь пациентке в итоге оказали врачи областной больницы. А СКР начал проверку по факту поведения сотрудников медцентра. В учреждении уже провели изъятие документации.

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