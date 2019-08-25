25 августа 2019 | Время чтения 26 мин

Можно ли считать героическую гибель в 25 лет жизненным успехом? Смотря какой шкалой ценностей руководствоваться. Александр Степанович Кучин шел по жизни явно рассчитывая на большие достижения. Он много раз рисковал, и выживание не было для него самоцелью. Исходя из этой шкалы, гибель на пути от большого результата к еще большему — успех, а смерть — неизбежные издержки.

Владимир Станулевич, , 18:50 — REGNUM

Александр Кучин — человек с уникальной биографией. В 20 лет капитан промыслового судна в Норвегии, автор русско-норвежского словаря, в 21 год главный по науке у идущего в Антарктиду Амундсена, в 23 года — единственный кандидат в капитаны в походе к Шпицбергену. Первый из русских вступивший на берег Антарктиды. Революционер-подпольщик погибший при выполнении задания царского МВД. Капитан экипажа революционеров, ушедших в вечность в поиске оптимальной трассы Севморпути. Поклонник Норвегии, ставший правой рукой Владимира Русанова, о котором писали: «благодаря Русанову русским властям удалось разоблачить вовремя хищническую деятельность норвежских промышленников, хозяйничавших на севере Новой Земли как у себя дома, настоять… на выдворении их отсюда…» (1).

Онега в начале XX века

Как произошло такое преображение? Дело не в беспринципности, или материальном интересе. Искать их в случае Кучина вряд ли правильно, хотя в экспедиции МВД Кучин нашел работу которую не мог найти на «вольных хлебах». Оплачиваемая достойно работа важный, но не решающий фактор. Кучин прошел путь от революционера до разведчика и первопроходца Империи по своей заряженности на важный результат. Преобразования в России по-прежнему были в сердце Александра Кучина, но результат этой работы все более становился туманным будущим. Кучин понял, что в сотрудничестве с властью возможны большие достижения. Не закрывая глаза на ее родовые травмы, не становясь «политической проституткой», можно приносить пользу России. Альтернативой была бесконечная борьба с неясным результатом.

Александр Кучин. 1910 год. © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

В центре Онеги, в 300 метрах от Троицкого собора, стоит дом-музей семьи Кучиных. Изначально его поставили на городской окраине, а когда советская власть решила «прославить» Александра Степановича, дом перенесли в центр Онеги. Подходы к нему усеяны якорями и другими корабельными принадлежностями. Сейчас здесь музей, где только две вещи к которым прикасалась рука Александра Кучина — столик с кушеткой на втором этаже, и модель карбаса сделанная отцом Степаном Григорьевичем. На стенах — контракт Кучина с Амундсеном в экспедицию на «Фраме», копия текста последней телеграммы В. Русанова с «Геркулеса», надпись «Онега — колыбель исконно русского торгового флота» и множество морских экспонатов. Великий человек стоит на плечах своих предшественников и «варится» в питательном бульоне местных традиций. На фотографиях «Персей» Епимаха Могучего, и туманный горн парусника «Святая Мария» Якова Бокия, модель 62-пушечного парусного линкора, планы, карты и картины кораблей. Многое еще, как говорят, пылится в запасниках, и это главный недостаток музея.

Детство и Норвегия

«Родился Александр Кучин 16 (28 по н.с.) 1888 в селе Кушерека Онежского уезда Архангельской губернии… По меркам XIX века Кушерека была богатым селом, одних судовладельцев в 1898—1902 годах здесь было 19 человек, владевших 29 судами… Саша был первенцем в семье моряка Степана Григорьевича и Феклы Андреевны… После окончания начальной школы Саша отправился учиться в Онегу. «Город этот, в сравнении с уездными городами Архангельской губ., несколько богаче, чище и промышленнее, благодаря тому, что имеет гавань и ведет лесную торговлю с иностранцами»…

…посылали онежане своих детей учиться: конторщики с лесозаводов — в Англию и Петербург, шкипера — в Норвегию… Летом 1903 года Степан Григорьевич везет своего сына в норвежский город Тромсе для обучения языку… Саша полюбит этот город, назовет год, проведенный здесь, «счастливым временем»…

Людмила Симакова, биограф Александра Кучина В Териберке Саша проработал два месяца, отсюда он послал заявление о приеме во второй общий класс Архангельского торгово-мореходного училища… Размещалось училище в каменном особняке на набережной Северной Двины, построенном в начале XIX века…» (2).

Фекла Андреевна и Степан Григорьевич Кучины. 1930-е годы © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

Против царского правительства

«Письмо от 28 октября 1905 года: «У нас, учеников, была стычка с торговцами, и мне поранили ногу. Сейчас мы получили конституцию в России и праздновали 8 дней»… В письме своим друзьям 26 июня 1906 года: «…Слезы стоят у меня в глазах, когда я вспоминаю зиму, проведенную на Родине. Кровь и пожарища всюду. Пустые дома, полицейские и солдаты с оружием повсюду… Мы не могли это терпеть… Однажды мы шли с своим красным флагом и встретили толпу, в которой были полицейские и много пьяных, которые были наняты губернатором. Они начали бить младших ребят, которые были с нами. Началась драка. Меня ранили в ногу… Я поехал в Онегу… В деревнях я говорил с народом о времени, в котором мы живем, о других странах, и что мы должны делать, чтобы возвысить нашу страну»… весной он едет в Норвегию в Варде… «покупать рыбу», а оказывается в большевистском издательстве «Помор», которое специализируется на выпуске революционной литературы, нелегально ввозимой в Россию…

…письмо из Варде о 4 ноября 1906 года: «…ночь слишком темна, мы можем потерять терпение, прежде чем взойдет солнце. В прошлом году мы видели только сверкающий край солнца, но теперь оно заперто в глубокий ящик…».

Людмила Симакова В сентябре ночью в издательство пришли норвежские полицейские, начался обыск. В издательстве ночевали В.Ф.Грачев и А. Кучин… в газете «Финнмаркен» появилась статья «Будут ли норвежские власти служить помощниками русского царя?»… Дело получило широкую огласку, прошли митинги протеста в Киркенесе, Варде, Тромсе, Осло и других городах… Суд не нашел оснований для запрета издания такой литературы. Издательство продолжило работу…» (3).

Революционная работа Александра Степановича не только «расшатывала устои» Империи, но и сталкивала Россию с только что получившей независимость Норвегией. МИД России в это время вел сложную работу по нейтрализации желаний Англии и Германии расширить свое влияние в Норвегии и прибрать пару ее портов к рукам. А митинги в защиту подпольной типографии от царских сатрапов настраивали норвежцев против России, да еще во время эксцессов революции 1905 года.

Иенс Нильсен, норвежский историк «Всего за неделю до того, как (норвежский) Стортинг 7 июня 1905 г. расторг шведско-норвежскую унию, японцы разгромили в Цусимском проливе 2-ю эскадру Тихоокеанского флота… в том же месяце вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкин» … властям пришлось разбираться с армейскими мятежами на Дальнем Востоке… В октябре стали бастовать железнодорожники…» (4).

Дом Кучиных в Онеге, ныне Онежский историко-мемориальный музей А.Кучина Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«В ноябре 1906 года… целью Норвегии было добиться признания великими державами «вечного нейтралитета» Норвегии… Все это полностью совпадало и с интересами России. Но Левланд (министр иностранных дел Норвегии — прим. автора) хотел также… сохранить за собой право заключить с этими двумя странами (Данией и Швецией — прим. автора) соглашение об общей защите нейтралитета… это шло вразрез с одним из постулатов российской политики в Скандинавии, а именно — воспрепятствовать образованию панскандинавского союза…

Другой немаловажной целью было обеспечить нейтралитет Норвегии при возникновении между Великобританией, Германией и Россией конфликта интересов на Севере…

Кари Мюклебуст, норвежский историк …(России) удалось устранить положения, которые могли привести к возникновению панскандинавского союза… Россия предотвратила вероятность захвата другими государствами норвежских портов и тем самым помешала Великобритании и Германии основать морские базы поблизости от территорий Русского Севера…» (5).

Подлинная мебель семьи Кучиных — столик и кушетка — в Онежском доме-музее А.С.Кучина Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Людмила Симакова «…при возвращении из Норвегии Александр был подвергнут тщательному таможенному осмотру… При нем были обнаружена коробка с патронами к револьверу системы Браунинг, две рукописные статьи революционного содержания, «Выборгское воззвание»… при нем был и транспорт с нелегальной литературой… На основании этого Комитет (педагогический комитет морского училища — прим. автора) постановил: — лишить Кучина стипендии (69 руб. в год) — не освобождать его от платы за учение»… Он пишет в Педагогический комитет: «Покорнейше прошу Совет не лишать меня последнего средства для продолжения учения — стипендии… А. Кучин» (6).

На норвежской стороне

«В марте Александр уезжает в Норвегию и уходит на норвежском судне на зверобойный промысел. …русские поморы белька не били… Европейцы же забивали малышей в большом количестве: это была и легкая добыча, и белая шкурка ценилась выше… Как писал Нансен: «В общем, это промысел, конечно, не способствует облагорожению человеческой породы». В районе Ян Майнена истреблялось более 20 тысяч голов ежегодно в течении многих лет. …на следующий год его (Кучина) наняли капитаном! Александр Кучин был капитаном на зверобойном судне Гамундсена в навигацию 1908 года…

Людмила Симакова В издательстве «Помор» вышел его «Малый русско-норвежский словарь» тиражом 2000 экземпляров. Это был один из первых русско-норвежских словарей…» (7).

Полумодель карбаса принадлежавшая отцу А.Кучина — Степану Григорьевичу © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

Иенс Нильсен «На рубеже веков появилось еще несколько словарей. В 1903 г. помор М.И.Добротворский из села Мохча Архангельской губернии составил норвежско-русский словарь, который вышел в качестве приложения к газете «Архангельские губернские ведомости»… Еще одним вкладом в этом направлении может похвастаться Александр Кучин, выпустивший в 1906 г. краткий русско-норвежский словарь. В это время Кучин, который позже стал известным полярником и океанографом, трудился в издательстве «Помор» в Варде. Другой русско-норвежский словарь — на это раз более объемный — был составлен имперским консулом в Финмарке Андреем Кошкиным и вышел в 1912 г.» (8).

Людмила Симакова «В одном из писем отец пишет: «Я сегодня был в магазине Шмаковской. Они не знают, как достать твой Р.Новр. словарь… Я распродал твой словарь, все экземпляры, даже не оставил у себя…» (9).

Кари Мюклебуст «Музей в Бергене и норвежское управление рыболовства… организовали ряд высокачественных курсов по исследованию океана… В общей сложности курсы закончил 171 слушатель, из них 20 человек из России. Это способствовало налаживанию новых профессиональных и личных связей, в том числе между Александром Степановичем Кучиным и Бьерном Хелланд-Хансеном, впоследствии профессором океанологии Университета Кристиании. Через несколько лет Кучин принял участие в экспедиции Руаля Амундсена на Южный полюс .по рекомендации Хелланд-Хансена» (10).

Людмила Симакова «В Бергене состоялась и встреча Александра Кучина с Фритьофом Нансеном. Нансен обратил внимание на этого русского… Оба увлекались наукой, оба трудоголики, оба могли «рубить за собой мосты», оба любили лыжи, у обоих любимым писателем был Генрих Ибсен… В это время в Норвегии много говорят о предстоящей экспедиции Руаля Амундсена к Северному полюсу… Фритьоф Нансен рекомендует Александра для участия в этой экспедиции… Александр Кучин, несмотря на малый опыт, был именно исследователем… его работа отличалась видимо скрупулезностью и тщательностью. Все это, еще и дополненное необычайной работоспособностью, делало его незаменимым человеком в экспедиции…» (11).

Кари Мюклебуст «Александр Кучин из Онеги сыграл ключевую роль в проведении океанографических исследований в Южной Атлантике во время экспедиции к Южному полюсу. Амундсен встретился с Кучиным в Норвегии, где тот изучал океанографию у Бьерна Хелланд-Хансена. Именно Хелланд-Хансен вместе с Фритьофом Нансеном рекомендовали Амундсену взять Кучина на «Фрам» в качестве океанографа. Океанографические работы Кучина получили высокую оценку» (12).

Копия контракта А. Кучина с Р. Амундсеном на участие в экспедиции на «Фраме» © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

«Александр был нанят «разнорабочим», или… «мастером на все руки» с окладом… одним из самых маленьких в экспедиции… Когда началась подготовка экспедиции, Северный полюс еще не был открыт, но в 1909 году две американские экспедиции Фредерика Кука и Роберта Пири заявили о том, что достигли Северного полюса… Амундсен в силу характера и амбиции вторым быть не мог. Он разработал программу похода к Южному полюсу… Об экспедиции на Южный полюс заявил англичанин Роберт Скотт. Амундсен должен был спешить… Тайну удалось сохранить… «…Начальник экспедиции (Амундсен)… заметно волновался: «Господа, я позвал вас сюда, чтобы сообщить вам весьма важную новость… поездка к Северному полюсу утеряла несколько свой интерес. Теперь мы идем к Южному полюсу…».

…началась океанография… измерение глубины, забор воды с разных глубин для определения химического состава… измерение температуры, определение скорости и направления течения… Итог экспедиции:… взято 190 образцов планктона и 891 проба воды. …Письмо (Кучина) от 22 августа: «…я, здоровый и бодрый, покидаю «Фрам» и разрываю контракт с «дядюшкой Раулем» как мы называем капитана Амундсена… Будь он на борту, я бы не покинул «Фрам» (13).

Александр вернулся в Норвегию в начале ноября… Состоялась встреча в Норвежском географическом обществе, где его представили королю Хокону VI… король много расспрашивал Александра о путешествии… (14).

Людмила Симакова …он пишет письмо домой: «Дорогой мой отец… Лучше жены и лучшего друга мне не найти… так как мое положение в России еще не выяснено и так как Аслауг еще так молода — ей всего лишь 18 лет — то я решил что свадьба будет лишь через два года… Теперь самое главное: я прошу тебя и маму благословить нас… Мы поедем лишь домой, к моим дорогим родителям… Я люблю Норвегию, но вместе с тем я русский и телом и душой… Любящий вас Саша и Аслауг…» (15).

Выполняя задание царского правительства

Людмила Симакова «Дома в Онеге счастливы его приезду. Приглашен фотограф. За столом почти вся семья: отец, мать, Коля, Настенька… Лиза… «Дорогой Бартольд! (Бартольд Хагеманн — друг А. Кучина в Тромсе — прим. автора). Экспедицию придется отменить в этом году, и возможно, еще на несколько лет. Я сейчас сижу без работы. Пробовал писать в несколько мест, но безответно. Сейчас надо найти работу на лето и вряд или можно вести речь о работе, которая бы мне нравилась. Через месяц я поеду в Архангельск и попытаюсь найти место штурмана желательно на рыболовецком пароходе» (16).

Наступал «звездный час» Александра Кучина. Как часто бывает, признаком его приближения стал кризис — нет работы, нет денег, нет перспектив.

«В своих донесениях в МИД в начале 1906 г. российский посланник в Кристиании (так называлась столица Норвегии Осло до 1925 года — прим. автора) в начале А.Н.Крупенский…советовал своему правительству «заручиться хорошей картой в будущем розыгрыше Шпицбергена» и снарядить на острова частную коммерческую экспедицию…

Анастасия Касиян, российский историк …на Шпицбергене имеется множество широких и глубоких бухт, отлично подходивших для якорной стоянки целой эскадры. Кроме того, здесь были месторождения каменного угля, пригодного в качестве топлива для военных судов. На этом основании Морской генеральный штаб полагал, что «Россия ни в коем случае не должна допустить преобладания иностранного государства на Шпицберген, в особенности Норвегии, так как в таком случае Англия, благодаря своему влиянию на последнюю, не преминет в случае войны воспользоваться шпицбергеновскими гаванями…». Утверждалось, что позиции России укрепятся, если на Шпицберген будет отправлена российская экспедиция. Такую экспедицию в 1912 году снарядили и оправили на борту судна «Геркулес» под видом частной поездки с научными целями. Ее возглавил В.А.Русанов…» (17).

Копия последней телеграммы В. Русанова с «Геркулеса» 26 сентября 1912 года © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

«…Владимир Александрович Русанов… родился 3 (15 по н.с.) ноября 1875 г. в Орле… Вскоре его отец тяжело заболел и умер, оставив семью без средств к существованию… За неуспеваемость он был исключен из гимназии, а затем и из реального училища. Отец пристроил его в духовную семинарию… Он активно занимался революционной деятельностью… читал и распространял нелегальную литературу, проводил агитацию среди рабочих. Дважды был арестован… и в мае 1901 года был сослан в город Усть-Сысольск Вологодской губернии (в настоящее время — город Сыктывкар). Он устроился работать статистиком… Летом 1902 года он участвует в экспедиции, оправившейся к верховьям реки Вычегды… После возвращения… он один на лодке отправился вниз по Печоре и дошел до ее устья…

…вместе с женой они поступили в Сорбонну… Весной 1905 года Мария Петровна умерла во время родов, оставив ему сына… В 1909 году состоялась экспедиция на Новую Землю… в организации которой самое деятельное участие принимал И.В.Сосновский, архангельский губернатор… Он и пригласил В. Русанова присоединится к ней… В 1910 году И.В.Сосновский предложил В.А.Русанову возглавить очередную экспедицию на Новую Землю… За эту экспедицию Русанова наградили Орденом Святого Владимира 4-й степени…

Людмила Симакова …в феврале 1912 года ему поступило предложение Министерства внутренних дел возглавить экспедицию на Шпицберген для поиска месторождений каменного угля… Юридически Шпицберген был ничьей землей… Но для России Шпицберген был весьма важен, постольку архипелаг служил своеобразным «ключом к Русскому Северу. В случае войны мог бы оказаться базой для флота врага… Русанов гораздо более широко понимал задачи экспедиции, чем их определяло правительство, финансировавшее экспедицию…» (18).

Автор заблуждается, считая что царское правительство страдало узостью мышления. Губернатор И.В.Сосновский и МВД продемонстрировали, что в высших эшелонах царской бюрократии есть светлые головы, когда привлекли революционеров к полезной работе, а не вычеркнули из активной жизни. Нельзя не порадоваться за царское МВД, начавшее умную операцию по защите национальных интересов России. Инициаторами экспедиции на Шпицберген якобы стали «архангельские коммерсанты», а руководителями определили революционеров, которым в Норвегии, имевшей свои виды на архипелаг, традиционно симпатизировали. Собрание бывших подпольщиков на «Геркулесе» не было случайностью, Владимир Русанов знал, что нужно для успеха в общественном мнении Норвегии и отвода глаз в Европе. Он послужил Александру Кучину примером жизни с высокими целями и достижениями — в сотрудничестве, вынужденном, но осознанном, с властью. Именно Русанов преобразил жизнь Кучина.

Людмила Симакова «(Русанов) писал: «В качестве помощника мог предложить только одно… самое подходящее лицо — Александра Степановича Кучина, единственного русского приглашенного Амундсеном в его последнюю славную экспедицию к Южному полюсу».

В письме отцу А. Кучин…: «…В Олесуне судно настолько понравилось, что решили купить его. Лучше пожалуй и не найти. Судно называется «Геркулес», построено в 1908 году специально для звериных промыслов около Гренландии, а в этом году сменена ледовая обшивка… Если в пути будем зимовать, то на этот случай берем достаточно провизии и теплой одежды для всех. Но эта зимовка может быть только вынужденная. Буду стараться ее избегать… Сам Русанов очень симпатичный человек, и с ним хорошо будет работать… В этой работе я совершенно обеспеченно за навигацию получу 2000 рублей, а на случай зимовки таковую же сумму». Письмо Бартольду из Александровска 9 июля: «…Сегодня день отплытия… У нас была возможность испытать нашего «Геркулеса», и какой же это замечательный маленький корабль… Дама, которая с нами, замечательный человек. Она выносливее многих мужчин. Она должна исполнять обязанности врача… Это невеста Русанова, француженка… Ждал письма от А.(Аслауг), но ничего не получил… Тоскую и скучаю по ней». На судне женщина — Жульетта Жан. Она познакомилась с Русановым в Сорбонне…

…геологом был приглашен Рудольф Лазаревич Самойлович… Рудольф Лазаревич… примкнул к революционному движению… Самойловича арестовали и сослали в Холмогоры… из ссылки Рудольф бежал, но был пойман и сослан в село Пинега Архангельской губернии… они (ссыльные во главе с геологом Самойловичем — прим. автора) обследовали Пинежские пещеры… О пещерах Самойлович написал статью в «Известиях Архангельского общества изучения Русского Севера»…Три социал-демократа, революционера — подпольщика, Русанов — Самойлович-Кучин…» (19).

Звездный час Александра Кучина

Людмила Симакова «9 июля 1912 года в 9 часов вечера «Геркулес» покинул Александровск… 16 июля добрались до Белль Зунда — фьорда на западном побережье Шпицбергена… Кучину приходилось большую часть времени проводить в «вороньем гнезде» — специальной бочке для наблюдений, укрепленной на грот-мачте…» (20).

Тур Б. Арлов, норвежский историк «В 1912 г. архангельские коммерсанты снарядили на архипелаг экспедицию под руководством геолога В.А.Русанова, который застолбил участки, среди прочего в Ис-фьорде и Белльсунн. На базе этих участков в 1913 г. было основано товарищество «Грумант — Торговый дом А.Г.Агафелов и компания». В основном компания занималась разведыванием месторождений, а сколько-нибудь значительную угледобычу русская сторона начала лишь после войны» (21).

Красное знамя с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» найденное под крыльцом дома Кучиных в Онеге © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

Владимир Визе, полярный исследователь «В 1912 году Русанов отправился в новую экспедицию, снаряженную на средства Русского правительсва с целью обследования залежей каменного угля на Шпицбергене и организации их экплуатации… В ней участвовали зоолог З.Ф.Святош, океанограф (он же капитан судна) А.С.Кучин (участник антарктической экспедиции Амундсена), жена Русанова… студент К.А.Семенов и восемь человек команды. Закончив работы на Шпицбергене, где судно покинули два участника экспедиции, Русанов вышел к Новой Земле…» (22).

Анастасия Касиян, российский историк «(экспедиция) внесла ценный вклад в изучение геологии Шпицбергена, в то же время серьезно укрепила положение России на архипелаге. Участники установили 28 заявочных столбов на угольные месторождения в юго-западной и юго-восточной частях Шпицбергена, заложив тем самым базу для развития русской, а затем советской угольной промышленности на архипелаге» (23).

Добыча угля как цель не преследовалась. Занятие было хлопотным, и экономически имевшим мало смысла. Зато заявочные столбы усеявшие Шпицберген препятствовали разработке угля третьими странами и желаниям европейских адмиралов основать базы на Шпицбергене.

Людмила Симакова «…последнее сохранившееся письмо от Александра Кучина. «28.8.1912 г. …Русанов прошел через льды на суше и пересек Шпицберген вплоть до пролива Стурфьорд… Потом… на восток. Тогда начнется программа-максимум. Насколько это удастся, я еще не знаю, но ледовая остановка не выглядит вполне благоприятной. Ну, посмотрим что будет. Зимовка — то, чего я меньше всего желаю. Мы к ней еще не готовы… Спасибо за все, до встречи. Твой друг Саша». …телеграмма со Шпицбергена…: «Исследования на Шпицбергене закончены, вся программа выполнена, поставлено 28 заявок. Собраны палентологическая, зоологическая и ботаническая коллекции. Обследована вся горная промышленность Шпицбергена. Много льдов. Идем на восток. Русанов».

Последняя телеграмма была оставлена в становище Маточкин Шар и доставлена в Архангельск на судне «Королева Ольга»…: «Штормом отнесены южнее Маточкина Шара к северо-западной оконечности Новой Земли оттуда на восток Если погибнет судно направляюсь к ближайшим по пути островам Уединения Ново-Сибирским Врангеля Запасов на год все здоровы Русанов… Послана 26 сентября. 1912 г.» (24).

Участники экспедиции Р. Амундсена на «Фраме», в центре А. Кучин © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

Поход в вечность

Людмила Симакова «В 1913 году ни от одной из экспедиций не поступило известий, и Русское Географическое общество забило тревогу. 18 января Совет министров дал поручение морскому министерству организовать поиски экспедиции Г.Я.Седова и Г.Л.Брусилова. Об экспедиции Русанова речи не шло. Правительству вряд ли понравилось самовольное путешествие на фактически угнанном судне, принадлежащем государству…» (25).

Сомневаюсь в кровожадности царского правительства, первоначальный отказ искать В. Русанова можно расценивать как осуществление им согласованного с властями плана. Об «угоне судна» не могло быть и речи, о походе на восток В. Русанов открыто писал в МВД: «Имея в руках судно вышенамеченного типа, я бы смотрел на обследование Шпицбергена как на небольшую первую пробу. Таким судном можно будет широко осветить, быстро продвинуть вперед вопрос о Великом Северном морском пути в Сибирь, и пройти Сибирским морем из Атлантического океана в Тихий…» (26). Экспедиция к Шпицбергену имела секретные цели, поход на восток также мог иметь секретные цели — с учетом возможной переброски этим путем военных судов и грузов на Тихий океан.

«Узнав, что правительство собирается искать только экспедиции Седова и Брусилова, Общество изучения Русского Севера 7 марта 1914 года обратилось к министру внутренних дел с обращением: «Принимая во внимание несомненные заслуги В.А. Русанова перед нашим Отечеством… правление позволяет себе обратиться с ходатайством к Вашему превосходительству … чтобы снаряжена была вспомогательная экспедиция на поиск В.А.Русанова… ибо зимовка экспедиции Русанова среди полярных льдов в будущем году уже принесет членам несомненную гибель…»… «Эклипсу» (норвежской шхуне нанятой правительством для поисков — прим. автора), который возглавил Отто Свердруп, предписывалось идти на восток вдоль побережья до мыса Челюскин. Его задача — поиски экспедиций Брусилова и Русанова. Экипаж был норвежским… следов экспедиции обнаружено не было.

Людмила Симакова …В 1934 году шхуна «Сталинец»… занималась гидрографическими работами у берега Харитона Лаптева. Партия… на острове Вейцель, обнаружила столб из плавника высотой 2,5 метра с вырезанной надписью «Геркулес» 1913». Рядом лежали обломки нарт и цинковая крышка от патронного ящика. Другая партия… работавшая на острове Безымянном… нашла предметы, принадлежащие участникам русановской экспедиции: мореходную книжку на имя Александра Спиридоновича Чухчина, матроса «Геркулеса»… серябряные часы, часть фотоаппарата Кодак… истлевшие фрагменты одежды и другие» (27).

Владимир Визе «Сделанные «Сталинцем» и «Торосом» находки доказывают, что «Геркулесу», несмотря на исключительно тяжелое состояние льдов в Карском море в 1912 году, все же удалось проникнуть далеко на северо-восток этого моря. Около берега Харитона Лаптева судно, повидимому, было вынуждено зазимовать, а может быть его раздавили льды. Выждав окончания полярной ночи, Русанов и его спутники, очевидно, направились пешком на Енисей, причем, весьма вероятно, двигались отдельными группами. Обнаруженный на острове Попова-Чухчина лагерь, был повидимому, одной из последних стоянок уже сильно ослабевших путников» (28).

Шхуна «Геркулес». 1912 г © Онежский историко-мемориальный музей А. Кучина

«В 1970 годы в течение восьми лет на побережье Северного Ледовитого океана работала экспедиция «Комсомольской правды» под руководством Шпаро… На острове Попова-Чухчина, бывшем Безымянном, нашли… небольшую эмблему-якорек с форменной тужурки А. Кучина или К. Белова… возле острова Песцовый… под водой были найдены обломки судна, близкого по размеру «Геркулесу»… На острове Геркулес был поставлен большой деревянный крест с памятной доской. На нем написано: «Полярному исследователю В.А.Русанову, капитану А.С.Кучину, экипажу судна «Геркулес». Потомки помнят. Министерство морского флота. Газета «Комсомольская правда» 1977»…

Людмила Симакова В 2000 году Орловская государственная телерадиокомпания организовала экспедицию на Таймыр… В окрестностях горы Минина, расположенной южнее полуострова Михайлова, были найдены человеческие останки. В Российском центре судебно-медицинской экспертизы профессор В.Н.Звягин провел экспертизу. По его мнению, из 26 признаков, идентифицирующих личность, 24 совпали с фотографией Александра Кучина… из-за наличия стронция на останках провести генетическую экспертизу по существующим методикам оказалось невозможно» (29).

Можно ли считать героическую гибель в 25 лет жизненным успехом? Смотря какой шкалой ценностей руководствоваться. Александр Степанович шел по жизни явно рассчитывая на большие достижения. Он много раз рисковал, и выживание не было для него самоцелью. Исходя из этой шкалы, гибель на пути от большого результата к еще большему — успех, а смерть — неизбежные издержки.

Что ждало Кучина останься он революционером? Кем бы он был после 1917 года, когда ему бы исполнилось 30 лет? Ледяные пространства Арктики давали ему некоторое время на самореализацию. Но не имевший связей с Норвегией, бывший в экспедиции царского МВД к Шпицбергену рядовым участником, Рудольф Самойлович был расстрелян в 1938 году. А. Кучина ждала подобная участь. Хотя новые достижения в Арктике, которых он без сомнения добился бы, и в конце расстрел, очень похожи на поход «Геркулеса» в вечность. На успех по шкале ценностей Александра Кучина.

В.Русанов — начальник А.Кучина в экспедиции на Шпицберген

Примечания:

Русская Арктика. Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.11−28 Там же. С.44−49 Сближение: Россия и Норвегия в 1814—1917 годах. Под редакцией И.Нильсена. М. 2017. С.463 Там же. С.477 Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.50−52 Там же. С.54−58 Сближение: Россия и Норвегия в 1814—1917 годах. Под редакцией И.Нильсена. М. 2017. С.420 Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.59 Сближение: Россия и Норвегия в 1814—1917 годах. Под редакцией И.Нильсена. М. 2017. С.530 Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.78 Сближение: Россия и Норвегия в 1814—1917 годах. Под редакцией И.Нильсена. М. 2017. С.538 Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.80−98 Там же. С.99 Там же. С.106−107 Там же. С.110 Сближение: Россия и Норвегия в 1814—1917 годах. Под редакцией И.Нильсена. М. 2017. С.487,496−497 Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.113−119 Там же. С.120−126 Там же. С.129 Тур Б.Арлов. История архипелага Шпицберген. М. 2016. С.292 В.Ю.Визе. Моря российской Арктики. В 2 томах. Т.1. С.153 Сближение: Россия и Норвегия в 1814—1917 годах. Под редакцией И.Нильсена. М. 2017. С.497 Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.130−136 Там же. С.143 Там же. С.134 Там же. С.144−149 В.Ю.Визе. Моря российской Арктики. В 2 томах. Т.1. С.156 Л.А.Симакова. Александр Кучин. Русский у Амундсена. М. 2015. С.149−150

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