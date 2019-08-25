Тамбов,
25 августа 2019, 17:59 — REGNUM
Гарик Сукачёв стал хедлайнером второго дня юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове. Коллектив Сукачёва на «Чернозёме» дебютировал — только две группы из юбилейной программы не выходили на сцену фестиваля в предыдущие годы.
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Коллектив Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление стало одним из финальных концертов тура 59:59, в который Сукачёв отправился за год до своего 60-го дня рождения. В качестве бас-гитариста в туре к Сукачёву присоединился его бывший коллега по «Бригаде С» и лидер группы «Серьга» Сергей Галанин, которого зрители с не меньшей радостью приветствовали на фестивале.
Гарик Сукачев и Сергей Галанин
Марина Каширская © ИА REGNUM
Сергей Галанин
Марина Каширская © ИА REGNUM
Группа Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
В программу вошло лучшее из сольного творчества Сукачёва, а также песни групп «Бригада С» и «Неприкасаемые», участником которых он был в разные годы.
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Гарик Сукачев и Сергей Галанин
Марина Каширская © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Павел Ищенко © ИА REGNUM
Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»
Марина Каширская © ИА REGNUM
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