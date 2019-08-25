Тамбов, , 17:59 — REGNUM

Гарик Сукачёв стал хедлайнером второго дня юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове. Коллектив Сукачёва на «Чернозёме» дебютировал — только две группы из юбилейной программы не выходили на сцену фестиваля в предыдущие годы.

Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM

Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Коллектив Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Выступление стало одним из финальных концертов тура 59:59, в который Сукачёв отправился за год до своего 60-го дня рождения. В качестве бас-гитариста в туре к Сукачёву присоединился его бывший коллега по «Бригаде С» и лидер группы «Серьга» Сергей Галанин, которого зрители с не меньшей радостью приветствовали на фестивале.

Гарик Сукачев и Сергей Галанин Марина Каширская © ИА REGNUM Сергей Галанин Марина Каширская © ИА REGNUM Группа Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

В программу вошло лучшее из сольного творчества Сукачёва, а также песни групп «Бригада С» и «Неприкасаемые», участником которых он был в разные годы.

Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Гарик Сукачев и Сергей Галанин Марина Каширская © ИА REGNUM

Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Павел Ищенко © ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

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