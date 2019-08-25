Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM

Парк Героев-пожарных в Санкт-Петербурге должны открыть в сентябре 2019 года. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Парк Gov.spb.ru

Данное поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов во время инспекционной поездки во Фрунзенский район.

По словам главы региона, данная парково-рекреационная зона создается в рамках масштабной программы по благоустройству города. Общественное пространство «объединит Парк Героев-пожарных, парк Интернационалистов и историко-патриотический комплекс «Ижорский рубеж», который планируется построить на месте бывших «антенных полей» с сохранением блиндажей времен войны», — отмечается в материале пресс-службы.

Напомним, строительство Парка Героев-пожарных во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга было начато в 2018 году. Проект предполагает создание крупной рекреационной зоны, в которую будут включены 7 детских площадок, велосипедные дорожки, а также скейтпарк и теннисные корты.

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