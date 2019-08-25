Волгоград, , 17:12 — REGNUM

С 25 по 27 августа в некоторых районах Волгоградской области ожидается высокий уровень пожароопасности. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ведомство, ссылаясь на данные центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), предупредило жителей области о высоком — 5 классе — пожароопасности в большинстве муниципальных образований области.

«В отдельных северных и в отдельных южных ожидается высокая пожароопасность — 4 класс», — отметили в ведомстве.

Напомним, согласно прогнозам ЦГМС, в последние дни лета в Волгоградской области ожидается стабильная жаркая погода, столбики термометров могут подняться до +33 градусов.

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