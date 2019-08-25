Москва, , 16:57 — REGNUM

31 августа и 1 сентября в рамках реализации социального проекта «Субботы московского школьника» для столичных учащихся будут организованы фестиваль «Ориентир в будущей профессии» и бесплатные мастер-классы по тележурналистике. Об этом 25 августа сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

В последний день лета в детском телевизионном учебном центре «ТемоЦентр» с школьниками поделятся секретами профессионального мастерства в сфере тележурналистики, расскажут, как держать себя в кадре, снимать телесюжеты и писать тексты.

В программе фестиваля «Ориентир в будущей профессии», который состоится 1 сентября в усадьбе Трубецких в Хамовниках, помогут будущим выпускникам определиться с выбором будущей профессии.

«HR-экперты расскажут, какие специальности будут востребованы на рынке труда в будущем и как не ошибиться в выборе. Каждый учащийся получит специальную карту, на которой можно построить индивидуальный профориентационный маршрут на весь учебный год», — отмечают организаторы проекта.

Напомним, в рамках проекта «Субботы московского школьника», стартовавшего в 2013 году, для обучающихся московских школ и колледжей еженедельно по выходным в различных учреждениях социально-культурной сфере проводятся бесплатные мероприятия — фестивали, лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, тренинги и квесты.

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