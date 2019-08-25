Москва, , 16:03 — REGNUM

Стала известна приблизительная дата рождения ребенка репера Тимати и модели Анастасии Решетовой, об этом 24 августа сообщила возлюбленная исполнителя на своей странице в социальной сети Instagram.

Решетова опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с большим животом, сама звезда уточняет, что находится на 8-м месяце беременности.

Соответственно будущий наследник Тимати должен появиться в конце сентября, поклонники уже определили знак зодиака будущего малыша — вероятнее всего он будет девой.

«Интересно сильно мы вырастим за последний месяц? Я была уверена, что у меня с недели 25-ой уже будет огромный живот» , — прокомментировала снимок будущая мама.

Напомним, Анастасия Решетова родилась в 1996 году. Заняла второе место в конкурсе красоты «Мисс-Россия» в 2014 году. Отношения с известным реп-исполнителем Тимати начались в 2015 году. В июне 2019 года пара объявила о том, что ждет ребенка.

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