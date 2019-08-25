Москва, , 15:42 — REGNUM

Ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина поздравила своего супруга с днем рождения, соответствующая запись появилась 25 августа в социальной сети Instagram.

Особый интерес к данной записи был обусловлен тем, что в сети появились слухи о разводе Бородиной с мужем, публикуя поздравления, оснащенные романтическими снимками, телеведущая, вероятно, таким образом пытается опровергнуть указанную информацию.

Напомним, Ксения Бородина вышла замуж 3 июля 2015 года, ее избранником стал бизнесмен из Дагестана Курбан Омаров. В декабре 2015 года у пары родилась дочь Теона.

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