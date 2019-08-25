Цхинвал, , 15:11 — REGNUM

На Международный кейс-чемпионат кампуса молодежных инноваций отправятся граждане Южной Осетии Константин Джиоев, Андрей Гучмазов, Максим Зассеев и Сармат Остаев. Молодые люди смогут представить свои проекты, а также поработать над задачами ведущих компаний — партнеров мероприятия. Об этом 24 августа сообщает информагентство «Рес».

Возможность поехать на кейс-чемпионат представители Южной Осетии выиграли в ходе летней проектной школы «ЗОНД», где участники готовили свои проекты в туристической отрасли с применением высоких технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, школа «ЗОНД» проходила на базе детского технопарка «Кванториум-15» во Владикавказе с 11 по 24 августа. Мероприятие проводится на средства гранта министерства просвещения Российской Федерации «Успех каждого ребенка» в рамках всероссийского проекта «Кампус молодежных инноваций». В школу приехала молодежь из Северной и Южной Осетии, Камеруна, Анголы, Кот д’Ивуара, Франции.

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