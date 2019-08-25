Республика Крым, , 14:47 — REGNUM

Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко поблагодарил деятелей искусства и культуры за организационное участие в форуме «Таврида-АРТ», об этом 25 августа он заявил во время заседания оргкомитета форума.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем мэтрам, всем великим деятелям культуры России, которые, несмотря на занятость, бросили все и прилетели сюда, что прочитать лекции» Сергей Кириенко

В частности, политик поблагодарил Юрия Башмета, который нашел время между своими концертами для участия в форуме. Также благодарности удостоились Никита Михалков, Александр Масляков и другие.

Напомним, фестиваль «Таврида-АРТ» проходит в Крыму с 20 по 26 августа. Мероприятие было создано молодыми деятелями искусства и культуры России с целью вдохновения и объединения молодых талантов.

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