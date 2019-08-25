Москва, , 14:18 — REGNUM

Известная телеведущая Ксения Собчак высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за пост в социальной сети, соответствующая перепалка была обнародована 24 августа в социальной сети Instagram на странице Лопыревой.

Женщина опубликовала фотографию в купальнике и поинтересовалась у подписчиков — что лучше «Грудь или попа», странная постановка вопроса не смутила ни Лопыреву, ни ее поклонников.

Далее модель начала приводить данные опросов общественного мнения, исходя из которых складывается ощущение, что поднятый вопрос волнует не только ее, на что и отреагировала Собчак.

«Какие все-таки сложные, высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке, Виктория. Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!» Ксения Собчак

Напомним, Ксения Собчак известна своим сложным характером, светская львица часто использует подобный стиль общения, как с близкими друзьями, так и с малознакомыми людьми, поэтому по данной перепалке сложно судить об отношениях между двумя женщинами.

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