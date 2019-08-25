Москва, , 14:16 — REGNUM

Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.

Валерий Меладзе с сыном Instagram:meladzevalerian

15-летний сын артиста Константин предпочитает заниматься наукой и спортом, а не посещением светских вечеринок, поэтому ранее он не появлялся в общественном пространстве.

«Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!!!» Валерий Меладзе

Напомним, певец Валерий Меладзе дважды вступал в брак. От первого союза с Ириной Меладзе у него родилось три дочери. От второго супружества с Альбиной Джанабаевой родилось двое сыновей.

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