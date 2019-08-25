Москва, 25 августа 2019, 14:16 — REGNUM
Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.
15-летний сын артиста Константин предпочитает заниматься наукой и спортом, а не посещением светских вечеринок, поэтому ранее он не появлялся в общественном пространстве.
Напомним, певец Валерий Меладзе дважды вступал в брак. От первого союза с Ириной Меладзе у него родилось три дочери. От второго супружества с Альбиной Джанабаевой родилось двое сыновей.
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