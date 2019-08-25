Москва, , 13:15 — REGNUM

Известному российскому музыканту и актеру Петру Мамонову стало значительно лучше, об этом 25 августа сообщает РИА Новости.

Как отметила в комментарии изданию супруга артиста Ольга Мамонова, ему стало значительно лучше, и он даже попросил диски с проповедями.

«Врачи постоянно говорят, что его состояние стабильное, но больше ничего не добавляют. Но он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас розовенькие. Вот послал меня за 140 км, чтобы я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью» Ольга Мамонова

Напомним, ранее музыкант Петр Мамонов был госпитализирован после инфаркта, состояние артиста было квалифицировано как тяжелое, поэтому ему пришлось отменить все запланированные концерты.

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