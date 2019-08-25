Цхинвал, , 12:26 — REGNUM

В Цхинвале с марта 2019 года ведется строительство детского сада, рассчитанного на 160 мест. Новое дошкольное учреждение строится на месте разрушенного в ходе трагических событий августа 2008 года детского сада, сообщает 24 августа агентство «Нужная».

По словам исполнительного директора строительной фирмы ООО «Престиж» Инала Беппиева, в данных момент на объекте проводят отделочные работы. В сентябре строители приступят к благоустройству территории.

Новый 30-ый по счету в Южной Осетии детский сад строится в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2018−2019 гг. На строительство объекта программой выделено более 150 млн рублей.