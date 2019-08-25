Москва, , 11:58 — REGNUM

Проверять автомобили, в которых находятся дети, сотрудники ГИБДД станут чаще в связи с приближением учебного года. Это сообщение 24 августа распространила пресс-служба ведомства.

Решение принято в связи с окончанием сезона летних отпусков и возвращением детей в города. Также в ГИБДД отметили рост количества несовершеннолетних, погибающих под колесами автомобилей.

Стоит отметить, с 26 августа по 16 сентября во всех регионах страны сотрудники ГИБДД проведут ряд профилактических мероприятий в рамках акции «Внимание — дети!».