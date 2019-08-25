Тула, , 10:45 — REGNUM

В связи резким ростом в Тульской области случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС или «мышиная лихорадка») региональное управление Роспотребнадзора опубликовало 23 августа на своем сайте правила защиты от болезни.

В обращении говорится, что в регионе с начала года зарегистрировано 92 случая. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболевание передается людям от зараженных вирусом грызунов. Зараза попадает во внешнюю среду через выделения слюны, мочи и кала. Человек ее может подцепить, вдохнув воздуха с вирусом или соприкоснувшись с ним поврежденным участком кожи.

Заболевание проходит достаточно тяжело. Температура повышается до 39,5 градусов, болит голова, ломит мышцы и суставы, могут быть и другие симптомы. Лечить болезнь следует только в стационаре.

Профилактические меры достаточно просты. Следует избавляться от грызунов, мыть руки, кипятить питьевую воду, не есть немытые ягоды и фрукты, а еду хранить в недоступных местах для мышей и крыс. Также следует избегать отдыха на природе рядом с густым кустарником и травой, пнями и поваленными деревьями. Не следует спать на сене. А если в доме водятся грызуны, то не следует подметать и пылесосить, вместо этого надо делать влажную уборку.