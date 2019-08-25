Москва, , 09:22 — REGNUM

Первый зампред комитета Госдумы по образования и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о причинах ожирения населения России 24 августа в интервью ura.ru.

Геннадий Онищенко (cc) OSCE Parliamentary Assembly

Комментарий был сделан в связи последними данными Минздрава об увеличении числа граждан страны, страдающих лишним весом. С 2013 года их стало больше с 1,4 до 2,0 млн человек. Геннадий Онищенко назвал основные причины ожирения. Их три: питание без соблюдения режима, употребление чрезмерного количества углеводов и малоподвижный образ жизни. Последний фактор депутат отметил, как касающийся в большей мере «небогатого населения».

Также бывший санитарный врач сказал, что каждая из причин усиливает де йствие остальных. Фастфуд Геннадий Онищенко назвал отдельной проблемой молодежи и людей среднего возраста.

Стоит отметить, по количеству страдающих ожирением среди регионов на первом месте оказался Алтайский край. На 100 тыс. населения там приходится 5566,9 таких случаев. На втором месте с сильным отрывом Курганская область с показателем — 2711,4, а следом за ней идет Тюменская область с результатом 2634,9.