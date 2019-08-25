Москва, , 09:14 — REGNUM

На будущей неделе (с 26 августа) в Москве и Московской области ожидается сильное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В начале недели, 26 августа в столичном регионе установится солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +23 градусов Цельсия.

В первой половине 27 августа также будет тепло, но после полудня в Москве пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые ветром с порывами до 12 метров в секунду.

Уже 28 августа в Москве температура воздуха опустится до +15 градусов Цельсия. В ночные часы будет +6, +8 градусов Цельсия.

29 августа в ночные часы будет +5, +7 градусов Цельсия

В конце недели возможны первые заморозки.