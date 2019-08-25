Москва, , 08:53 — REGNUM

Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, которые могут привести к преждевременной смерти, заявил член координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения России Виктор Зыков.

«Безусловно, при курении электронных сигарет появляется риск возникновения заболеваний, которые могут привести к летальному исходу», — цитирует РИА Новости Зыкова.

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По его словам, в первую очередь «удар на себя принимают легкие человека», поэтому электронные сигареты с точки зрения закона должны быть приравнены к табаку. Однако правильнее подобные товары вообще не допускать на российский рынок, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах серьёзное легочное заболевание, обнаруженное у курильщика вейпа из американского штата Иллинойс, закончилось летальным исходом.

Кроме умершего курильщика, на прошлой неделе в больницы штата Иллинойс поступило 22 человека с заболеваниями респираторной системы. Все пациенты в возрасте от 17 до 38 лет регулярно употребляют вейпы или электронные сигареты.

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