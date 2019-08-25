Москва, , 08:03 — REGNUM

Северный ветер сегодня, 25 августа, принесет в Москву прохладный воздух, но среднесуточная температура в столице сохранится близкой к средним многолетним значениям, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, в Москве сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, максимальная температура днем в столице +21…+23 градусов, в Московской области +19…+24 градусов. Ветер северный, 2−7 м/с, атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что на 10 мм выше среднего значения.

Как сообщало ИА REGNUM, самой холодной за лето 2019 года в Москве стала ночь на 5 августа. По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до 6,7 °С. Перед этим летний минимум был зафиксирован 4 июня и 31 июля — 8,3 °С

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