Керчь, Крым, , 01:59 — REGNUM

У главного учебного корпуса Керченского политехнического колледжа стартовали работы по установке памятного знака жертвам трагедии, произошедшей в октябре 2018 года. Об этом глава Керченской горадминистрации Сергей Бороздин сообщил в социальной сети Facebook.

По словам чиновника, у главного корпуса работает тяжелая техника, идет спил и обрезка деревьев. После проведения всех необходимых предварительных работ на месте «будет уложена тротуарная плитка и установлена памятный знак».

»Открытие памятного знака жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже запланировано на 2 сентября», — пояснил Бороздин.

Напомним, 17 октября 2018 года один из студентов учебного заведения устроил взрыв самодельной бомбы в столовой колледжа, после чего расстрелял присутствовавших из ружья. В результате трагедии погибли 21 человек, включая убийцу.