Всеволожск, Ленинградская область, , 20:40 — REGNUM

Сегодня, 24 августа, во Всеволожске Ленинградской области открылсяVI этнокультурный межрегиональный фестиваль «Россия — созвучие культур». В этом году основными темами фестиваля стали история, ремесла, а также здоровый образ жизни.

Этнокультурный фестиваль 2019 02

«Россия — созвучие культур» является самым масштабным проектом Ленобласти, направленный на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных ценностей.

«Мы живём в стране, объединяющей почти 200 национальностей, где есть все климатические зоны мира, где одновременно встаёт и заходит солнце, и это огромная дружная многонациональная семья», — заявил на открытии фестиваля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году в мероприятии приняли участие 29 делегаций из регионов Северо-Западного федерального округа, всех районов Ленинградской области, а также Дома дружбы 47-го региона и Дома национальностей Санкт-Петербурга.

Одни из самых древних народов, проживающих в регионе, — вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и тихвинские карелы. На этнокультурном подворье в рамках фестиваля коренные и малочисленные народы представили свои традиционные предметы быта, угощения, а также проводили различные мастер-классы.

«На наше, вепсское, подворье пришло множество гостей, представители кавказских национальностей. Наш аккомпаниатор играл на гармошке, мужчины танцевали лезгинку — это и есть этнокультурный фестиваль, когда представители разных национальностей вместе встречают праздник и уважают традиции и историю друг друга», — рассказала руководитель Вепсского центра фольклора Надежда Ковальская.

В ходе мероприятия было объявлено, что в следующем году этнокультурный межрегиональный фестиваль пройдет в Тихвине.

Напомним, что вепсы, водь, ижора включены перечень коренных малочисленных народов России. Общая численность вепсов в стране, по переписи 2010 года, составляет 5936 человек, из них 1380 проживают на территории Ленинградской области. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.

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