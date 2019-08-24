Москва, , 19:33 — REGNUM

Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», планируют повторно состыковать с Международной космической станцией (МКС) в ночь на 27 августа. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на странцие в соцсети Twitter.

МКС NASA

По его словам, попытка стыковки «Союза МС-14» со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля «Звезда» будет повторена в автоматическом режиме утром 27 августа.

Напомним, 24 августа в Центре управления полетами сообщили, что российский космический корабль «Союз МС-14» не смог состыковаться с МКС.

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