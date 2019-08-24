Берлин, , 15:54 — REGNUM

Удаления сайта «Миротворец» потребовало от Украины правительство Германии. Об этом 24 августа сообщает RT, ссылаясь на ответ правительства на запрос Левой партии.

В ответе федерального правительства Германии сказано, что сайт «Миротворец» не единожды становился темой обсуждения, когда для этого появлялся повод. Таким поводом, например, стали последние президентские выборы на Украине.

Федеральное правительство Германии осудило «Миротворец» и потребовало от украинских властей предпринять действия по удалению данного сайта.

Вместе с этим, как указано в документе, Германия продолжит финансирование проектов по развитию гражданского общества и продвижению демократии на Украине.

Один из авторов запроса к властям Германии, депутат Левой партии Андрей Хунко, отметил, что сайт «Миротворец» является инструментом запугивания украинского народа и страшным пережитком эпохи Порошенко. И если федеральное правительство Германии на самом деле планирует помощь продвижению демократии на Украине, то оно обязано потребовать от министра внутренних дел Украины Авакова начать уголовное преследование администраторов Сайта «Миротворец».

Кроме того, Хунко рассказал, что ряд граждан Германии, в том числе он сам, а также экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, также включены в базу сайта «Миротворец».

Напомним, украинский сайт «Миротворец» известен обнародованием данных политиков, журналистов, деятелей культуры и других людей, которых администрация портала считает «изменниками родины». При этом сайт не является официальным ресурсом, но его связывают с экс-советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о внесении в базу сайта «Миротворец» имён всех членов экипажа аварийно приземлившегося в Жуковском Airbus-321 «Уральских авиалиний» в связи с тем, что самолёт летел в Крым.

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