Пятигорск, Ставропольский край, , 15:33 — REGNUM

В субботу, 24 августа, на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2019» стартовала третья смена «Я-лидер!», которая продлится по 29 августа при участии президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Юбилейный, десятый по счету, форум «Машук» стартовал 9 августа.

Форум включает в себя 3 смены и объединяет три тысячи молодых людей из всех регионов России: представителей 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также 200 человек из других субъектов РФ, и 40 — из стран ближнего зарубежья.

Центральной темой смены станет лидерство. Она объединит более тысачи активистов из всех регионов России: руководителей и активистов общественных, волонтёрских и патриотических организаций, победителей молодежных кадровых проектов, в том числе проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», лидеров студенческих профсоюзных объединений и советов, а также представителей добровольческих проектов, гражданских активистов и блогеров.

Открыл смену руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей», финалист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов Антон Сериков.

Он рассказал участникам о возможностях для самореализации в России, о компетенциях и требованиях к современным специалистам и о том, как реализовать свой талант и найти лучшее место работы.

Проектным командам предстоит обозначить существующие проблемы в различных сферах и дать свои рекомендации по созданию новых конкурсов и проектов.

«Наша с вами задача — расширить возможности для социальных лифтов: найти профессиональных людей и создать условия для их развития. Самые удачные инициативы будут реализованы на федеральном уровне, а их авторы войдут в команду организаторов. У вас есть возможность за эти несколько дней погрузиться в новые, интересные проекты. Россия — страна возможностей. Мы это с вами докажем», — сказал Антон Сериков.

В течение недели участников ждут лекции, тренинги и мастер-классы, встречи с ведущими карьерными консультантами, экспертами отрасли и бизнес-тренерами, а также обширная культурная программа.

«Северо-Кавказский федеральный округ — самый многонациональный регион России с огромным потенциалом для развития, в том числе кадровым. Крайне важно, чтобы в нем, как и любом другом субъекте России, были свои лидеры, способные это развитие обеспечивать. Поэтому выявление и поддержка талантливых молодых людей — самых разных карьерных предпочтений — одна из первоочередных задач. На протяжении уже десятилетия форум «Машук» выступает одним из эффективных инструментов решения этой задачи. Рассчитываю, что юбилейный форум и смена «Я — лидер!» поможет многим молодым людям развить в себе лидерские качества и определиться с профессиональной траекторией», — сказал Антон Сериков.

Участники форума смогут пообщаться с финалистами и победителями конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В их числе: постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», помощник министра экономического развития России Татьяна Дьяконова, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Олег Жданеев и директор департамента инвестиционных проектов Министерства по делам Северного Кавказа Сослан Абисалов.

Перед участниками выступят также заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева и советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов.

Молодые люди научатся выстраивать маркетинговую стратегию продвижения своего проекта, презентовать и продвигать его, вести офлайн‑ и онлайн-коммуникации и развивать в себе лидерские качества. Они узнают об инструментах управления в бизнесе и на государственной службе, обсудят пути развития регионов Северного Кавказа и получат комплексную оценку своих компетенций.

На площадке форума будут организованы консультации с федеральными экспертами, на которых можно будет получить советы и комментарии по своим проектам, а также заполнению заявок.

Кроме того, участники смогут получить грантовую поддержку на развитие своего проекта. Вечером их ждет торжественная церемония открытия смены и концерт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» является крупнейшим молодежным форумом юга России.

Официальный слоган форума: «Про Россию! Про тебя!».

В 2019 году форум проходит в три смены: «ПРОфессионалы РФ» (9−16 августа), «ПРОактивное общество» (16−23 августа), «Я — лидер!» (23−29 августа).

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Аппарат полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе и Правительство Ставропольского края.