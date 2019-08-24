Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM

Мавзолей Джучи-хана близ гор Улытау в Карагандинской области Казахстана должен стать местом притяжение иностранных туристов. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев на международном туристическом форуме «Улытау-2019», сообщили в пресс-службе главы государства.

По его мнению, мавзолей в Улытау необходимо сделать центром этнографического туризма международного уровня. Глава государства напомнил, что Джучи является старшим сыном Чингисхана.

Токаев добавил, что для развития туризма в Казахстане необходимо готовить квалифицированных специалистов, для чего и был открыт Университет туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на международном туристическом форуме «Улытау — 2019». Он заявил, что число иностранных туристов, приезжающих в республику необходимо увеличить до 9 млн человек в год.

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