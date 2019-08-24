Тбилиси, , 14:22 — REGNUM

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии не планирует массовых сокращений школьных учителей. Об этом заявил глава национального центра профессионального развития минобразования Грузии Берик Шукакидзе, сообщает издание «Новости-Грузия».

"То, что заявляет господин Кукава — это абсолютная ложь. Непонятно, на каких основаниях он делает такие безответственные заявления», — прокомментировал Шукакидзе заявление председателя оппозиционной партии «Свободная Грузия» Кахи Кукава.

Ранее, 22 августа, Кукава заявил, что массовое сокращение учителей произойдет после сдачи квалификационного экзамена в ноябре 2019 года. Оппозиционер считает, что педагоги плохо информированы об экзаменационных вопросах.

Министерство образования Грузии также пообещало выплатить всем учителям пенсионного возраста, которые пожелают уйти с работы, заработную плату за два года. Желание изъявили 6 тыс. педагогов.

Кроме того, в Грузии изменились правила подтверждения статуса «старший педагог», из-за чего многим учителям необходимо сдать экзамен для подтверждения своей квалификации.

Читайте также: Образование на русском языке в Грузии дают менее 3% школ