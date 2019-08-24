24 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Что значит «обратиться» и стать «как дети»? Куда, во что обратиться? Дети любопытны, им все интересно. Они познают мир, окружающий их, до тех пор, пока им не объяснят, что мир скучен, состоит из «Бога наверху» и «царя внизу», их обоих надо слушаться, чтобы не наказали. Христос говорит, что следует вернуть себе любопытство, жажду узнавать новое, открывать для себя каждый день неведомое.

Игорь Бекшаев, , 14:14 — REGNUM





Христос и дети. Сергей Ефошкин Danilovmaster.ru

Сегодняшней субботой 24 августа читается конец 17 — начало 18 глав Евангелия от Матфея:

«Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном«

Здесь содержатся две мысли, обе и разберем. Христос указывает на социальную несправедливость, присущую «царям земным», которые делят людей на близких себе и не близких. Подати должны бы платить все. Раз уж государство в риторике есть единый организм, преследующий единую цель, то финансовую ответственность за него должны нести все, в том числе приближенные к царю. Но приближенных царь освобождает от податей, нагружая, таким образом, еще большими налогами народ, который для власти выходит как посторонний. Несправедливость очевидна. Стоит ли выступать против такой несправедливости? Это себе дороже, увязнуть в этом можно.

С другой стороны, если провести аналогию, то сыны Божии должны бы освобождаться от храмовых и прочих религиозных податей. Бог вовсе податей не требует, собирают те, кто прикидывается служителем. Тоже вроде особы приближенные к Царю Небесному. Иисус и ученики — служители подлинные и свободны от того, чтобы поддерживать служителей формальных. Но соблазнять что власть светскую, что власть духовную не стоит. Они просто не поймут, а деньги не та тема, ради которой стоит вести разборки. Тема дрянь, одним словом, для них важнее всего на свете, а для нас дрянь. Поэтому вот тебе удочка, или вылови двугривенный и отдай им.

Вторая мысль о том, каким человеком должно стать, чтобы войти в Царство Бога. Что значит «обратиться» и стать как дети? Куда, во что обратиться? Обычно, разъясняя, как это стать дитятем, уподобиться, напирают на доверчивость. Что, мол, ребенку говорят, то он и впитывает. А тут он должен впитывать слово Божие. Доверять духовникам, то есть, к одному обычно сводится. Другое, что на ум приходит толкователям — это детская «чистота», безгрешность. Тут, как правило, с умилением или без него сообщается, что дети еще не нагрешили так, чтобы заслужить адских мук. Вспоминается и то, что Церковь исповедовать грехи велит с семи лет только, а до того, как считается, греха у младенца быть не может.

Не будем думать, что Христос мыслил так же, как составители катехизисов, которые составляли их, списывая с других катехизисов, предыдущих, уточняли, делая катехизис еще лучше, еще топорнее много раз и многими устами пережеванной жевательной резинкой. А те тоже откуда-то списывали. Иисус имел в виду несколько иное. Дети любопытны, им все еще интересно. Они познают мир, окружающий их, до тех пор, пока им не объяснят, что мир скучен, состоит из «Бога наверху» и «царя внизу», и обоих надо слушаться, чтобы не наказали. Усвоив всю полноту знаний, что могут дать им окружающие, они становятся похожи на них. «Бог наверху», «царь внизу», «законы написаны» — надо исполнять. Знать больше ничего не требуется.

Христос говорит, что такими вот быть не надо. Следует вернуть себе любопытство, жажду узнавать новое, открывать для себя каждый день неведомое. Перестать быть скучным занудой, для которого «Бог вверху», «царь во дворце», «закона написаны», ждем «мудрых распоряжений» от правителей, духовных вождей. Они все знают и все скажут, как сделать и как спастись. В детях еще остается не залитая ядами рутинных измышлений жажда познания. Так и Христос требует от своих слушателей начать с чистого листа. Вычистить из головы весь мусор, которым затолкали под завязку, настроить свой ум на готовность узнать о мире и Боге многое интересного, важного, подлинного, что прежде заслонялось мудрованиями, одно нелепее другого. Требование это актуально и поныне.

Люди же не любопытные и от жизни усталые, спрашивают Христа: кто больший там? Сразу иерархией интересуются. Кто у кого в подчинении. Чтобы сразу знать, едва угораздит там очутиться, к кому бежать первому под благословение. Чтобы всех пройти по очереди, не оскорбив невниманием самых важных. С таким настроением туда не войти, сообщает Иисус, указывая на ребенка. Сделайтесь такими же, тогда и войдете, а сделавшись, будете там и большими, то есть даже вопросы такие возникать не будут. Желание увидеть начальника и отдать ему честь отпадет само собою. Не тот формат. Такими вот притчами, образами Христос указывал людям путь к преображению их ума и чувств.