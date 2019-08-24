Ашхабад, , 13:56 — REGNUM

Строительные работы в новом административном центре Ахалского велаята в Туркмении планируется начать в августе 2019 года, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

23 августа состоялось заседание правительства Туркмении, во время которого заместитель премьер-министра по вопросам торговли Чары Гылыджов рассказал президенту республики Гурбангулы Бердымухамедову о строительстве нового района.

По итогам заседания глава государства подписал постановление, которое разрешает местным компаниям самостоятельно заключать контракты на проектирование и строительство зданий в новом центре Ахалского велаята. Строительство планируется завершить в сентябре 2021 года.

Отметим, административный центр Ахалского велаята, в границах которого расположен Ашхабад, получил название «Ашхабад-сити». В рамках проекта планируется построить 200 зданий, в том числе 180 жилых домов от 12 до 35 этажей.

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