Ташкент, , 12:59 — REGNUM

В школах Узбекистана может появиться предмет «Воспитание», который объединит предметы «Национальная идея», «Нравственность», «История религий» и «Чувство Родины». С этой идеей выступил президент республики Шавкат Маирзиёев на совещании по вопросам развития народного образования, сообщает Kun.uz.

Во время совещания глава государства предложил присвоить школам республики имена выдающихся ученых, государственных и политических деятелей. Мирзиёев считает, что развитие школы должно стать общенациональной идеей.

Как сообщало ИА REGNUM, представительство Британского совета в Узбекистане планирует реформировать изучение английского языка в школах республики. Соответствующее соглашение сторонами было подписано в середине августа.

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