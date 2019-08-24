* Лашкаре-Тайба — запрещённая в России организация

Нью-Дели, , 18:01 — REGNUM

Группа террористов из Лашкаре-Тайба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникла на территорию индийского штата Тамилнад. Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

В полиции Тамилнада подчеркнули, что группа из шести боевиков прибыла в Индию из Шри-Ланки. Один из террористов был опознан как Ильяс Анвар, гражданин Пакистана, член Лашкаре-Тайба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается, что остальные пять боевиков являются гражданами Шри-Ланки. Согласно разведывательным данным, террористы-мусульмане переоделись в индусские одежды.

В настоящее время полиция Тамилнада, а также соседнего штата Керала была приведена в высокую боевую готовность. Силы безопасности усилили патрулирование границ штатов с целью изолирования террористической угрозы. Полицейские прочесывают местность, провели несколько рейдов в местах предположительного нахождения боевиков. Сообщается, что первостепенной целью террористов могут стать аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции, а также многолюдные храмы.