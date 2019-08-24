Нью-Дели, , 14:16 — REGNUM

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Индии (NDTL). Об этом 23 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на сайт WADA.

Аккредитация антидопинговой лаборатории Индии была приостановлена на срок до шести месяцев в связи с ее несоответствием международным стандартам. Решение WADA вступило в силу 20 августа, однако может быть обжаловано в течение 21 дня. Сообщается, что в том случае, если NDTL не устранит нарушения в течение полугода, ее аккредитация будет приостановлена еще на шесть месяцев.

Индийский спортивный юрист Партх Госвами подчеркнул, что теперь Национальное антидопинговое агентство Индии (NADA) сможет лишь осуществлять сбор допинг-проб, однако сами допинг-тесты должны будут проводиться в аккредитованных WADA лабораториях за рубежом. Ближайшие лаборатории расположены в Таиланде, Южной Корее, Японии, Китае и Катаре. Таким образом, приостановление аккредитации NDTL может стать серьезным препятствием для национальной сборной Индии в преддверии Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.