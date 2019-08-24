Додома, , 13:55 — REGNUM

Министр здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умми Мвалиму провела встречу с заместителем министра здравоохранения США Амирэлом Бреттом Джиуаром для проведения переговоров и поиска путей сотрудничества двух стран в борьбе с серповидноклеточной анемией, особенно распространенной среди детей младше пяти лет.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», Умми рассказала, что около 11 000 детей рождаются с этой болезнью в Танзании и умирают вследствие позднего выявления заболевания.

Министр Умми подчеркнула, что в настоящее время целью страны является обеспечение всех новорожденных проверкой на наличие серповидноклеточной анемии, для того чтобы снизить смертность от данного вида болезни.

Чиновники приняли решение сотрудничать в этой области. Замминистра здравоохранения США пообещал улучшить доступ к проверкам на наличие заболевания, а также к лечению новорожденных в больницах как в местных поликлиниках, так и во всех центрах оказания первичной медицинской помощи.

«Важно гарантировать предоставление данных услуг на уровне центров первичной медицинской помощи по всей стране и обеспечить население приемлемыми услугами, в таком случае удастся охватить всех граждан. Также серьезными являются вопросы выявления заболевания, просвещения местного населения по данной проблематике. Приоритетной задачей становится на данном этапе лечение анемии на всех уровнях», — добавила Министр Умми.

В настоящее время лечение можно получить только в Национальной больнице Мухимбили и больницах областей Амана и Темеке.

Бретт, в свою очередь, высоко оценил усилия Правительства Танзании по развитию фармацевтической промышленности в стране, в том числе по борьбе с серповидноклеточной анемией.

Бретт и Умми приняли участие на 69-м заседании конференции Всемирной организации здравоохранения, организованной в городе Браззавиле, Республика Конго, на которой собрались Министры здравоохранения различных африканских стран.