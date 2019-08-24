Псков, , 12:43 — REGNUM

Всероссийский общественно-профессиональный форум «За » открылся сегодня, 24 августа в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, с инициативой его проведения выступил председатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Пленарное заседание форума открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил важность спорта, здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и правильного питания.

«Всё это является осознанным выбором здравомыслящего человека. И, что не менее важно, сильная личность — единственная защита от вызовов современности, от всего, что может разрушить ваше здоровье, карьеру, а иногда и жизнь», — отметил псковский губернатор.

Он предложил организаторам форума проводить его в Псковской области ежегодно. На эти цели будет предусмотрено дополнительное финансирование, а вместе с «Фондом святой равноапостольной княгини Ольги» будет проработан вопрос о грантовой поддержке проектов, которые участники будут защищать на мероприятии.

Участие в форуме принимают более 500 человек из 15 регионов России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове сегодня, 24 августа, также стартовал беговой фестиваль «Гвардейская битва». Кроме того, сегодня Псков принимает чемпионат мира по воркауту.

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