Додома, , 15:12 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует осуществить новый проект по борьбе с малярией, используя статистику из больниц Танзании, которая позволит выявить больше пациентов для лечения данного заболевания.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», проект реализуется Институтом исследований по улучшению здравоохранения (IHI) при финансировании Правительства Китая и Министерства по вопросам международного развития Великобритании. Программа по борьбе с малярией, как утверждается, позволит значительно снизить распространение малярии. Было отмечено, что Танзания добилась больших успехов в борьбе с заболеванием, благодаря применению различных методов, включая обеспечение населения противомоскитными сетками.

«ВОЗ осуществляет данную программу по борьбе с заболеванием, поскольку этот проект уже продемонстрировал свою эффективность для распространения в других областях мира», — отметила официальный представитель ВОЗ в Танзании Рита Ньяу, занимающаяся Программой по борьбе с малярией.

Танзанийские и китайские ученые совместно разработали стратегию по снижению распространения малярии в районах с высоким и средним уровнем риска заражения заболеванием и разработали наиболее успешную стратегию по ликвидации малярии в стране. Первая фаза проекта была реализована в области Пвани в период с апреля 2015 года по июнь 2018 года и позволила сократить распространение малярии с 25,7% до 4,9%.

Проект был реализован в районах Иквирири и Чумби в округе Руфиджи. Вторая фаза проекта увеличит масштаб проекта, охватив еще два района в областях Пвани и Линди.

По его словам, в случае если результаты второго этапа проекта будут научно подтверждены, то эти же методы будут применяться в качестве стратегии по борьбе с малярией в Танзании, а также в других странах Африки. Согласно информации, опубликованной ВОЗ в прошлом году, ежегодно от этой болезни умирает более 43 человек, большинство из которых — дети. Сообщается, что большинство случаев смерти от данного вида заболевания происходит в Африке, где каждый год погибает более 250 000 детей. Как отмечается, дети в возрасте до пяти лет подвергаются наибольшему риску.

Согласно данным ученых, результаты первого этапа показали, что использование противомоскитных сеток и инсектицидов позволило снизить распространение заболевания до 70%.