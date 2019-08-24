Ереван, , 12:32 — REGNUM

На 76-м году жизни скончался композитор, заслуженный деятель искусства Армении Юрий Арутюнян. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Армянский композитор имел собственный музыкальный почерк и сделал большой вклад в развитие музыки в Армении, отметили в министерстве. «Светлая память о Юрии Арутюняне надолго останется в сердцах коллег, близких и любителей искусства», — говорится в сообщении.

Юрий Арутюнян родился 25 марта 1944 года в городе Кировбаде Азербайджанской ССР. В 1972 году он окончил Ереванскую государственную консерваторию имени Комитаса. Композитор также работал на киностудии «Арменфилм». Арутюнян является автором музыки к более чем 70 фильмам.