Нью-Дели, , 14:10 — REGNUM

23 августа в столице бывшего индийского штата Джамму и Кашмир Сринагаре прошла массовая демонстрация под названием «Марш свободы».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, несмотря на режим комендантского часа и ограничения на собрания, «тысячи» мужчин и женщин вышли на улицы в знак протеста против действий Нью-Дели, лишившего штат особого статуса. Демонстрация, организованная сепаратистским движением «Хуррият», началась после пятничной молитвы и быстро переросла в столкновения с силами полиции. Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрации, а протестующие бросали в полицейских камни. Пакистанский телеканал Dunya News сообщил о нескольких раненых. В ответ на массовые беспорядки правительство Индии распорядилось закрыть все мечети в Сринагаре и других крупных городах бывшего штата.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.