Исламабад, , 16:13 — REGNUM

23 августа американское издание The New York Times опубликовало статью о массовых арестах в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, по данным американского издания, более 2000 человек были арестованы с 5 августа, когда в Нью-Дели было решено лишить штат особого статуса. Как отмечает The New York Times, у большинства арестованных нет возможности воспользоваться юридической помощью, многие из них были вывезены за пределы штата, в частности, в Дели и Агру. Среди арестованных не только активисты сепаратистского движения, но и политики, журналисты и предприниматели.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.