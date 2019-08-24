Анкара, , 14:45 — REGNUM

В районе Гюрпынар турецкой провинции Ван из минивэна, остановленного для досмотра, было изъято 342,7 кг героина. Местное отделение Управления безопасности заявило, что работы по препятствию торговое наркотическими средствами, их закладке и распространению продолжаются.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, сотрудники местного отделения по борьбе с наркотиками на автобане Ван-Хаккари остановили подозрительный минивэн под номером 65 ВС 623, за рулём которого находился гражданин Д. Б.

При помощи служебной собаки Шила сотрудники произвели обыск машины, в ходе которого в багажном отделении транспортного средства было обнаружено 342,7 кг героина. Водитель минивэна был задержан на месте. Сообщается, что за 8 месяцев проведения в Ване операций по борьбе с наркотиками было арестовано 4 тонны наркотических средств.