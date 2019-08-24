Анкара, , 13:59 — REGNUM

Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что одним из уничтоженных 22 августа 2019 года в Мардине 5 террористов оказался Абдурахман Силер, известный под кодовым именем «Хебат».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдурахман Силер находился в «сером списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции. За любую информацию о нем была объявлена награда в 51 тыс. долларов. Он занимался обучению рекрутов боевиков диверсиям и участвовал в подготовке ряда терактов в регионе.

22 августа 2019 года подразделения местного командования внутренних войск и местного отделения Управления безопасности в сельской местности района Савур провинции Мардин осуществили совместную операцию по обеспечению внутренней безопасности. В ходе скоротечного огневого контакта было ликвидировано 5 боевиков Рабочей партии Курдистана, при которых имелось лёгкое стрелковое оружие.