Аддис-Абеба, , 17:42 — REGNUM

Комиссия по примирению Эфиопии провела внештатное заседание по выработке программы по обеспечению устойчивого мира в стране путем поощрения развития социального капитала. Члены общественных организаций, занимающихся вопросами мира, старейшины, религиозные лидеры, сотрудники средств массовой информации и другие заинтересованные органы приняли участие в однодневной встрече, созванной советом. Председатель комиссии по примирению, архиепископ Берханеесус Демеров Сурафиэль сообщил журналистам, что комиссия с момента своего создания в 2018 году разрабатывает различные стратегии для содействия миру. Он добавил, что именно развитие социального капитала сыграет решающую роль в построении мира внутри страны на основе ценностей и обычаев эфиопского общества. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам председателя, Эфиопия обладает огромным опытом использования традиционных механизмов межнационального примирения, которые закладывают основу для мира и развития всего эфиопского общества. Архиепископ отметил, что в стране работает множество неправительственных организаций (НПО), особенно в нестабильных районах Эфиопии, добавив, что комиссия заинтересована в сотрудничестве с ними.

По словам председателя, актив социального капитала в Эфиопии, который со временем постепенно истощался, необходимо возродить и смешать с современными средствами и методами миростроительства. Для достижения этой цели просто необходимо решить финансовую сторону вопроса, в первую очередь, увеличив социальную квоту и привлекая как можно больше инвесторов к реализации неправительственных социальных и благотворительных проектов.