Аддис-Абеба, , 20:45 — REGNUM

Посольство США, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и компания iCog Labs отметили успешное завершение «SolveIT!-2019» в Эфиопии.

«SolveIT!-2019» является международным конкурсом инноваций, проводимым уже второй год подряд, который побуждает молодых эфиопов разрабатывать инновационные проекты, запускать стартапы и решать локальные проблемы с помощью технологий. В конкурсе Solve IT 2019 приняли участие участники из 15 городов Эфиопии. Победителями конкурса в этом году стали Мэлькаму Таддесе и Мэмбэру Зэллеке, которые получили приз в 3500 долларов США за совместный проект по созданию 3D-принтера. Второе место заняли Давит Гетачеу и Ханна Уоркнех, чьим проектом была машина, которая превращает пластиковые отходы в топливо и электроэнергию. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство EthioNews.

США и Япония по-прежнему привержены идее расширения прав и возможностей молодых предпринимателей для решения проблем при помощи нестандартного подхода и современных технологий для создания новых рабочих мест и экономических возможностей по всей Эфиопии. На церемонии награждения посол США Майкл Рейнор подчеркнул: «Поддерживая такие программы и инвестируя финансы в молодых участников, мы вкладываем средства в их способность находить решения, которые помогают их семьям, их общинам и их стране. Итогом реализации их новаторских идей станет формирование более сильной Эфиопии, что является желаемым результатом для всех нас». Посол Японии Дайсуке Мацунага заявил: «Талантливая молодежь — ключ к светлому будущему Эфиопии. Мы собираемся и впредь оказывать поддержку развитию человеческих ресурсов в этой стране».