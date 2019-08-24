Копенгаген, , 15:47 — REGNUM

Согласно докладу государственного надзорного органа Дании (Rigsrevisionen), в системе кибербезопасности датской полиции существуют серьезные изъяны, которые могут помешать эффективной работе правоохранительных органов. В тексте самого доклада не говорится, какие именно недостатки присутствуют в системе, однако авторы документа предупреждают, что кибербезопасность находится на очень низком уровне, и восстановление нормальной работы органов в случае кибератаки займет неприемлемо долгое время.

По мнению эксперта в области кибербезопасности Петера Крусе, доклад доказывает, что полиция Дании, как и прежде, не уделяет своей защищенности достаточного внимания — об этом пишет датская газета «Ekstra Bladet» («Экстра Блэдэт»).

Начальник кибербезопасности датской полиции Ларс Оле Дюбдаль заявил, что подготовленный надзорным органом доклад не дает повода для беспокойства. «Для нас кибербезопасность является абсолютным приоритетом. Поскольку обстановка в плане угроз меняется, как меняется и само общество, мы вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Мы серьезно относимся к критике в наш адрес» — отметил Ларс Оле Дюбдаль.