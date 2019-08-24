Богота, , 14:21 — REGNUM

Президент Колумбии Иван Дуке отчитался о захвате руководителя по финансовым вопросам крупной преступной группировки «Клан залива» Карлоса Усугу. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae. Также был пойман брат главаря банды Дайро Усуга.

Преступники были схвачены в результате совместной операции полиции и военных в муниципалитете Вальедупар на севере страны.

«Думаю, это один из самых сильных ударов, которые мы нанесли за последний год наркотрафику», — заявил глава государства.