Богота, , 12:53 — REGNUM

Интерпол выпустил уведомление с «красным уголком» на имя одного из бывших лидеров повстанческой группировки FARC, ныне депутата колумбийского Конгресса Сеуксиса Эрнандеса, более известного как Хесус Сантрич. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов государств — членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с целью последующего решения судебными органами вопроса о его экстрадиции в страну — инициатора розыска.

Президент Колумбии Иван Дуке высказался об объявлении депутата в международный розыск положительно. Ранее политик назвал Сантрича «мафиози, нашедшего убежище в Венесуэле», где «диктатура защищает и поощряет терроризм».