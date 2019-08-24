Иерусалим, , 13:58 — REGNUM

23 августа возле дома главы израильского левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Бени Ганца прошла демонстрация. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, протестующие обратились к политику с просьбой повлиять на процесс возвращения на родину тел двух израильских солдат, погибших в 2014 году в секторе Газа, — Орона Шауля и Адара Голдина.

Один из участников протеста отметил, что Ганц возглавлял Генеральный штаб Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в момент проведения операции, а потому несет ответственность за возвращение тел.

«Когда я стану премьер-министром, я сразу же займусь данным вопросом. Мы вернем солдат», — заявил Бени Ганц в разговоре с митингующими. Политик отметил, что на сегодняшний день ответственным в данном вопросе является премьер-министр Биньямин Нетаньяху.