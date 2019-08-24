Иерусалим, , 14:59 — REGNUM

Один из лидеров радикального движения ХАМАС Исмаил Хания поприветствовал теракт, совершенный 23 августа в одном из поселений на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, главу ХАМАСа также поддержало руководство организации «Палестинский исламский джихад».

Выступая на пятничной проповеди в секторе Газа, Хания заявил: «Произошедшее — героическая атака. Мы не знаем, кто стоит за ней и кто ее спланировал, но она, наряду с другими, доказывает, что ожидается взрыв палестинского сопротивления». Позже с похожим заявлением выступило руководство «Исламского джихада», которое назвало теракт — «естественным ответом на оккупацию».

Напомним, что теракт в округе Биньямин на Западном берегу реки Иордан был совершен 23 августа. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, двое пострадавших — отец и брат погибшей — находятся в больнице в тяжелом состоянии.