Иерусалим, , 12:45 — REGNUM

23 августа Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со спецслужбами страны объявила о начале операции по поиску организаторов и исполнителей теракта на Западном берегу. Об этом стало известно из сообщений израильского информационного агентства mako.

«Я уверен, что ближайшее время мы выясним местоположение террористов», — заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави в ходе осмотра места теракта. В настоящее время вооруженные силы Израиля установили дополнительные КПП на территории Западного берега реки Иордан.

Напомним, что 23 августа в округе Биньямин в Самарии сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка Рина Шнерб. Её отец и брат остаются в больнице в тяжелом состоянии.