Нур-Султан, , 11:38 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разработать интегрированное приложение, которое предоставит туристам всю необходимую информацию о республике. Об это глава государства заявил 24 августа на международном туристическом форуме «Улытау — 2019», сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил необходимость привлечения предпринимателей для строительства гостевых домов, пунктов питания и отдыха во всех туристических зонах, в том числе через национальную палату предпринимателей «Атамекен».

Токаев добавил, что число иностранных туристов необходимо увеличить до 9 млн человек, а число занятых работников в этой сфере — до 650 тыс.

Отметим, в рамках отраслевой программы по развитию туризма Казахстан планирует довести долю отрасли в структуре ВВП до 8%. В 2014 году этот показатель составлял 0,3%.

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