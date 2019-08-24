Москва, , 11:27 — REGNUM

Страницы, принадлежащие соискателю, мониторят более 70% работодателей, перед тем, как одобрить кандидатуру на вакантное место. Это показали результаты соцопроса.

Опрос проводился на платформе развития бизнеса в социальной сети «ВКонтакте» и исследовательской компании ResearchMe. Всего было опрошено 410 человек.

По данным соцопроса, более 70% предпринимателей просматривают страницы в социальных сетях, принадлежащие соискателям. Мониторятся подписки на профессиональные сообщества, наличие контактов и фотографии. При этом 67% работодателей просят при подаче резюме указывать ссылки на действующий профиль в социальных сетях.

Для 22% работодателей содержание аккаунта соискателя является одним из решающих факторов при выборе одного из нескольких соискателей на должность.

Опрос показал также, что 76% работодателей просматривают, о чём публично пишут соискатели и сотрудники в социальных сетях, при этом 13% отслеживают все публичные действия своих сотрудников.

В то же время 93% опрошенных признали, что испытывают трудности при поиске людей в команду, однако 53% уверены в том, что причиной этих трудностей является засилие неквалифицированных специалистов на рынке труда. Ещё 38% выразили уверенность в том, что нужных специалистов попросту не хватает, а 25% уверены в том, что подходящие кандидаты требуют слишком для себя высокую оплату. При этом 17% причиной трудностей при наборе специалистов считают отсутствие у себя необходимого опыта для рекрутмента.

В настоящее время наиболее востребованы, по результатам опроса, специалисты из области продаж. Их ищут 25% предпринимателей. 19% бизнесменов ищут официантов, продавцов, поваров и других профессионалов из области услуг. Также 16% работодателей требуются специалисты в области производства, 12% бизнесменов ищут кадры в области рекламы и маркетинга, 11% предпринимателей нужны грамотные финансисты и бухгалтера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по результатам соцопроса, предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю устраивает 49% жителей России.

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